Sıfır zenginleştirmeyi asla kabul etmeyiz

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, Cenevre'de düzenlenen Washington-Tahran müzakerelerini değerlendirerek, "Müzakerenin konusu sadece nükleerle ilgilidir ve füze veya diğer konular müzakerede yer alamaz" dedi.

İran'ın sıfır uranyum zenginleştirme dayatmasını asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, "Bununla ilgili ABD'lilerin açıklamaları alakasızdır ve uygulanamaz" ifadesini kullandı.

Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran nükleer müzakerelerinin üçüncü turu dün tamamlandı. Taraflar “önemli ve operasyonel öneriler” sunduğunu açıklarken, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı duyuruldu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.