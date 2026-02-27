  1. Dünya
27 Şub 2026 21:05

Rubio İran gündemiyle Tel Aviv'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, gelecek hafta işgal altındaki toprakları ziyaret edeceği açıklandı.

Arap medyasına göre ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Siyonist yetkililerle İran, Lübnan ve Gazze'yi görüşmek üzere 2-3 Mart tarihlerinde işgal altındaki topraklarda olacak.

Rubio'nun Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek İran-ABD müzakereleri ve bölgedeki durum hakkında görüşme yapması bekleniyor.

Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran nükleer müzakerelerinin üçüncü turu dün tamamlandı. Taraflar “önemli ve operasyonel öneriler” sunduğunu açıklarken, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı duyuruldu.

