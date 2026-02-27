Rubio İran gündemiyle Tel Aviv'e gidecek

Arap medyasına göre ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Siyonist yetkililerle İran, Lübnan ve Gazze'yi görüşmek üzere 2-3 Mart tarihlerinde işgal altındaki topraklarda olacak.

Rubio'nun Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek İran-ABD müzakereleri ve bölgedeki durum hakkında görüşme yapması bekleniyor.

Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran nükleer müzakerelerinin üçüncü turu dün tamamlandı. Taraflar “önemli ve operasyonel öneriler” sunduğunu açıklarken, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı duyuruldu.