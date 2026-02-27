Kasr-ı Şirin 4,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Tahran Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün (Cuma) sabah saat 07.21.38’de Kasr-ı Şirin’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde ve Kasr-ı Şirin’e 11 kilometre, Serpol-e Zahab’a 32 kilometre ve Gilan-e Gharb’a 49 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının merkez üssü 45,51 doğu boylamı ve 33,43 kuzey enlemi koordinatlarında kaydedildi.
Merkez üssü Kasr-ı Şirin olan deprem, Serpol-e Zahab ve Gilan-e Gharb ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle olası can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir rapor paylaşılmadı.
Batı Kirmanşah eyaletinde, Irak sınırında yer alan Kasr-ı Şirin ilçesi 27 bini aşkın nüfusa sahip olup, Irak ile 186 kilometreden fazla sınır hattı bulunmaktadır. Bu sınır boyunca Pervizhan ve Hüsrevi olmak üzere iki resmî sınır kapısı yer almaktadır.
