İran ve Mısır dışişleri bakanları Cenevre'deki müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, Mısırlı mevkidaşına Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Erakçı, İran’ın dış politikasında diplomasiye dayalı çözüm arayışını vurgulayarak, bu sürecin başarısının karşı tarafın ciddiyeti, gerçekçiliği ve yanlış hesaplardan uzak durmasına bağlı olduğunu ifade etti.

İki bakan, Ortadoğu’daki durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran nükleer müzakerelerinin üçüncü turu dün tamamlandı. Taraflar “önemli ve operasyonel öneriler” sunduğunu açıklarken, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı duyuruldu.