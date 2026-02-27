Erakçi Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü: Gündem nükleer müzakereler

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Erakçi, Iraklı mevkidaşına İran-ABD nükleer müzakereleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Erakçi, bölgesel barış ve istikrarın korunması için bölge ülkeleri arasında yakın istişarelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran nükleer müzakerelerinin üçüncü turu dün tamamlandı. Taraflar “önemli ve operasyonel öneriler” sunduğunu açıklarken, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı duyuruldu.