Barrack ile Maliki Bağdat’ta bir araya geldi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki ile görüştü.

Görüşmede Irak'ın iç siyasi dinamikleri ve bölgesel krizlerin çözümündeki rolü masaya yatırıldı.

Maliki’nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede hem Irak’taki siyasi gelişmeler hem de "gelecekteki ulusal süreçler" kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Maliki'den "egemenlik" vurgusu

Görüşme sırasında demokratik sürecin desteklenmesi ve siyasi istikrarın korunmasının önemine dikkat çeken Maliki, ABD heyetine net mesajlar verdi.

Maliki, "Irak'ın egemenliğine ve Irak halkının tercihlerine saygı duyulması gerektiğini" vurguladı.

ABD'den Irak'ın rolüne övgü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Irak’ın bölgesel denklemdeki yerine dikkat çekti.

Barrack, Bağdat yönetiminin bölgesel sorunların çözümünde, çatışmaların azaltılmasında, diyaloğun teşvik edilmesinde ve terörle mücadelede üstlendiği kritik role övgüde bulundu.

Toplantıda ayrıca, ortak ilgi alanına giren konularda taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Trump’ın sert uyarısı sonrası bir ilk

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Irak makamlarına sert bir mesaj göndererek, Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde ABD’nin Irak’a yönelik tüm yardımlarını durduracağı uyarısında bulunmuştu.