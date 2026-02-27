İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsünden ABD’ye Sert Uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeeral Ebulfezl Şikarçi, ABD Başkanı’na sert uyarılarda bulunarak, Donald Trump’ın açıklama ve tehditlerinin gerçeklikten uzak bir söylemden ibaret olduğunu söyledi.

Şikarçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, savunma ve taarruz kapasitesine, ayrıca birlik ve direniş içindeki İran halkının desteğine dayanarak, ABD ordusu ve İsrail rejiminin bölgede yürüttüğü tüm faaliyetleri tam teyakkuz hâlinde ve titizlikle izlediğini vurguladı.

ABD ordusunun bölgedeki varlığını “psikolojik savaş, şantaj ve zorbalık” olarak niteleyen Şikarçi, Washington yönetiminin İran silahlı kuvvetlerinin gerçek gücünü kavraması hâlinde asla savaştan söz etmeye cesaret edemeyeceğini ifade etti.

Şikarçi, ABD ordusu ya da ona bağlı terörist unsurlar tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir provokatif girişimin, İran tarafından kararlı ve yıkıcı bir karşılıkla yanıtlanacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, olası bir çatışma durumunda Amerikan askerleri ve askeri teçhizatının imha edileceğini, ayrıca ABD’nin bölgedeki tüm çıkar ve varlıklarının İran güçlerinin hedefi hâline geleceğini kaydetti. Şikarçi, “Biz savaş yanlısı değiliz; ancak savaştan da korkmuyoruz ve ülkemizi, milletimizin çıkarlarını kararlılıkla savunuruz” dedi.

Açıklamasının sonunda ABD yönetimine bir kez daha seslenen Şikarçi, “Her türlü düşüncesiz adım, bölgede kontrolsüz ve kapsamlı bir yangını tetikler ve tarih boyunca benzerini yaşamadığınız bir karşılıkla yüzleşirsiniz” uyarısında bulundu.