UAEA’dan İran’a ilişkin yeni rapor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yeni raporunu yayımladı. El Cezire’nin aktardığı raporda, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının 13 Haziran itibarıyla yaklaşık 9 bin 874 kilogram seviyesinde olduğu öne sürüldü.

Ajans, önceki raporlarında İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğine dikkat çekmişti. Ancak son raporda, “zenginleştirilmiş uranyum stoklarının doğrulanamamasının bu faaliyetlere yönelik endişeleri artırdığı” değerlendirmesine yer verildi.

Raporda ayrıca, İran’ın İsfahan’da beyan ettiği uranyum zenginleştirme tesisine ilişkin olarak Ajansın yeterli bilgiye sahip olmadığı, söz konusu tesisin nükleer madde içerip içermediği ya da faal olup olmadığı konusunda belirsizlik bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, ABD’nin geçtiğimiz haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği ve Tahran tarafından “yasa dışı” olarak nitelendirilen saldırılara karşı net bir tutum sergilemeyen UAEA, raporunda İran’da doğrulama ve denetim faaliyetlerinin gecikmeden sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Söz konusu iddialar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun, 12 gün süren çatışmalar sırasında ABD saldırılarıyla tamamen imha edildiği yönündeki açıklamalarıyla çelişki oluşturuyor.