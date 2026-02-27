Çin: İran'daki durumu yakından takip ediyoruz

El Cezire televizyonuna göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Mao Ning, “İran'daki durumu yakından takip ediyoruz” dedi.

Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan çatışmalara ilişkin Ning, taraflara ateşkes ve diyalog çağrısında bulunarak arabuluculuğa hazır olduklarını bildirdi.

Sözcü, Çin’in, çatışmaların şiddetlenmesinden derin endişe duyduğunu ve yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ning, "ABD'nin Asya ve Pasifik'teki askeri varlığının artması bölgesel barış ve istikrarı baltalıyor" diye konuştu.