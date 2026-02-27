  1. Dünya
  2. Asya
27 Şub 2026 13:28

Çin: İran'daki durumu yakından takip ediyoruz

Çin: İran'daki durumu yakından takip ediyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, “İran'daki durumu yakından takip ediyoruz” dedi.

El Cezire televizyonuna göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Mao Ning, “İran'daki durumu yakından takip ediyoruz” dedi.

Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan çatışmalara ilişkin Ning, taraflara ateşkes ve diyalog çağrısında bulunarak arabuluculuğa hazır olduklarını bildirdi.

Sözcü, Çin’in, çatışmaların şiddetlenmesinden derin endişe duyduğunu ve yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ning, "ABD'nin Asya ve Pasifik'teki askeri varlığının artması bölgesel barış ve istikrarı baltalıyor" diye konuştu.

News ID 1934765

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler