27 Şub 2026 21:31

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan-Afganistan gerilimine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasında artan gerilim ve çatışmalara ilişkin bir açıklama yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasında artan gerilim ve çatışmalara ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlık, iki Müslüman ve komşu ülke arasındaki askeri gerilimin bölgesel güvenlik ve insani durum üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Açıklamada, tarafların derhal diyalog ve etkileşime başlaması çağrısında bulunularak, çatışmaların durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, yaşanan çatışmaların hem insani kayıplara ve maddi zararlara neden olduğunu, hem de bölgesel güvenliği olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

İran, her iki ülkeye de karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğe saygı göstermeleri, ayrıca gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu. Tahran yönetimi, çatışmaların sona erdirilmesi ve taraflar arasında diyaloğun kolaylaştırılması için her türlü diplomatik desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Azar MAHDAVAN

