İran’dan İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail rejimi tarafından Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadı.

Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki görevlerini yerine getirmesi için derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Lübnan'ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sürekli olarak ihlal edildiğine değinen Sözcü, BM Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin ihlallerine ve suçlarına yönelik devam eden sessizliğini ve eylemsizliğini sert bir dille eleştirdi.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'ne şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.