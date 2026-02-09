  1. İran
9 Şub 2026 14:17

İran Meclisi "ABD ile müzakere" gündemiyle toplandı

İran Meclisi "ABD ile müzakere" gündemiyle toplandı

İran İslami Şura Meclisi bugün "ABD ile müzakere" gündemiyle toplandı.

İslami Şura Meclisi'nin kapalı oturumu bugün İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kapalı oturumda İran-ABD müzakerelerinin son durumu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Abbas Guderzi, kapalı oturumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın birlikte oturumda bulunmasının, İran İslam Cumhuriyeti'nde diplomasi ve savunma alanının tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalıştığına dair net bir mesaj verdiğini söyledi.

İran ile ABD arasında yaklaşık sekiz ay sonra yeniden nükleer müzakere masası 6 Şubat'ta Umman’ın başkenti Maskat’ta kuruldu.

Umman’ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde, İran adına Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD adına özel temsilci Steve Witkoff ile Trump yönetiminin üst düzey isimleri yer aldı.

Görüşmelerin ardından İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, “Oldukça olumlu bir atmosferde, argümanlarımızı paylaştık ve karşı tarafın görüşleri bize iletildi,” dedi. Erakçi, tarafların “müzakerelere devam etme konusunda anlaştığını, ancak yöntem ve takvimin daha sonra belirleneceğini” söyledi.

News ID 1934287

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler