Bağdat: Irak toprakları İran'a saldırı için kullanılamaz

İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ve İran Milli Günü dolayısıyla Bağdat’ta resepsiyon verildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre İkili İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum törende yaptığı konuşmada, ülke topraklarının ya da hava sahasının komşu ülkelere, özellikle de İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.
İran-ABD arasında tırmanan gerilimi değerlendiren Bahr el-Ulum, "Diplomatik diyalog ve müzakereyi mevcut zorlukları çözmenin en iyi yolu olarak görüyoruz" dedi.
Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Komşularımız topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerinin garantisini verdi" demişti.
