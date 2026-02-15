İran‑ABD müzakereleri ile ilgili yeni detaylar

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere katılan isimlerden Hamid Ganbari, görüşmelerde petrol, doğalgaz, madencilik ve uçak alımı gibi alanlarda ortak çıkarların ele alındığını açıkladı.

İran Ticaret Odası’nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Ganbari, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi’den Sorumlu Bakan Yardımcısı sıfatıyla, devam eden müzakerelerin ayrıntılarını paylaştı. Ganbari, ortak petrol ve doğalgaz sahaları, madencilik yatırımları ve sivil havacılık alanlarının müzakere metninde yer aldığını belirtti.

Önceki nükleer anlaşmada ABD’nin somut ekonomik kazanç elde edemediğini hatırlatan Ganbari, bu kez anlaşmanın sürdürülebilir olması için ABD’nin de hızlı ve yüksek getirili ekonomik alanlarda menfaat sağlamasının gerekli olduğunu vurguladı.

Ganbari, önerilen ekonomik başlıkların İran iç siyasetinde en az hassasiyet yaratacak alanlardan seçilmesi gerektiğini ifade ederek; enerji sektörü, petrol ve gaz sahaları, kısa sürede sonuç verecek madencilik yatırımları, kentsel kalkınma projeleri ve uçak alımlarını örnek gösterdi.

İran’a ait sınırlı veya dondurulmuş mali kaynakların da anlaşmanın bir parçası olacağını söyleyen Ganbari, bu fonların serbest bırakılmasının gerçek ve kullanılabilir olması gerektiğini, sembolik veya geçici adımların yeterli olmayacağını kaydetti.

Söz konusu kaynakların serbest bırakılmasının aşamalı ya da tek seferde gerçekleştirilebileceğini ifade eden Ganbari, İran’ın bunun karşılığında bazı borçları teminat olarak sunabileceğini ve böylece fiilî bir serbestleşmenin sağlanabileceğini dile getirdi.

Müzakerelerin ciddi bir anlaşmaya ulaşma hedefiyle sürdürüldüğünü vurgulayan Ganbari, buna rağmen hiçbir kurumun günlük faaliyetlerini müzakereleri gerekçe göstererek durdurmaması gerektiğini söyledi. “Ülke tüm senaryolara hazır olmalı, ancak aynı zamanda müzakereleri de kararlılıkla sürdürmelidir” ifadelerini kullandı.