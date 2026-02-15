İran’la herhangi bir savaş, Trump için ibretlik bir ders olacaktır

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ABD Başkanı’nın son açıklamalarına tepki olarak, “Süper güç olduğunu iddia eden ABD Başkanı’nın sözleri bir cumhurbaşkanına yakışır nitelikte değildir ve sorumsuzcadır” dedi.

Tümgeneral Musevi, “Eğer Trump savaş niyetindeyse, neden müzakereden söz ediyor?” sorusunu gündeme getirerek, “Trump şunu bilmelidir ki, ibret verici bir çatışmaya girecektir ve böyle bir sürece adım atmasının sonucu, dünyada artık kabadayılık taslayamamasına yol açacaktır” ifadesini kullandı.