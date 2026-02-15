Siyonist rejimin Gazze’ye saldırılarında şehit sayısı artıyor

Arap medyasına göre Siyonist rejimin, Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısı son 24 saatte 10 artarak 72 bin 61’e ulaştı.

Ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdüren siyonist rejimin son saldırılarına ilişkin veriler, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 10 Filistinlinin naaşının hastanelere getirildiği, 9 kişinin ise yaralı olarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 10 Ekim 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 601 kişinin şehit olduğu, 1607 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 726 kişinin naaşının çıkarıldığı ifade edildi.

Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda toplam şehit sayısının 72 bin 61’e, yaralı sayısının ise 171 bin 715’e yükseldiği kaydedildi.