18 Şub 2026 08:01

Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Almanya yetkililerinin İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı ve yıkıcı tutumlarının ardından, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya’daki İran karşıtı faaliyetler ve bu ülke yetkililerinin İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı ve yıkıcı tutumlarını takiben, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi tarafından bakanlığa çağrılarak, ülkenin sert itirazı kendisine iletildi.

Görüşmede Batı Avrupa Genel Müdürü, özellikle şiddet yanlısı ve terörist unsurlar ile gruplara ev sahipliği yapılması ve destek verilmesi başta olmak üzere İran karşıtı faaliyetleri kınayarak, bu tutum ve eylemlerin uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı ile çeliştiğini ve Almanya devleti için uluslararası sorumluluk doğurduğunu vurguladı.

Almanya Büyükelçisi ise İran’ın sert itirazı ve memnuniyetsizliğini Berlin’e ileteceğini bildirdi.

