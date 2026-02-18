  1. Ekonomi
18 Şub 2026 09:13

İran'da TL fiyatının son durumu

İran'da TL fiyatının son durumu

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 680 tümen üzerinden işlem görüyor.

News ID 1934532

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler