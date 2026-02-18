https://tr.mehrnews.com/news/1934532/ 18 Şub 2026 09:13 News ID 1934532 Ekonomi Ekonomi 18 Şub 2026 09:13 İran'da TL fiyatının son durumu İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 680 tümen üzerinden işlem görüyor. News ID 1934532 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatında son durum ne? İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç? İran ve Rusya’dan ortak enerji hamlesi: 7 petrol sahası geliştiriliyor İran'da TL'nin son durumu İran'da TL fiyatının son durumu Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
