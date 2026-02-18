İran ve Rusya yarın ortak deniz tatbikatı düzenliyor

İran ve Rusya deniz kuvvetlerinin ortak deniz tatbikatı, yarın Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde düzenlenecek.

Tatbikatın sözcüsü olan Tuğamiral Hasan Maksudlu, tatbikatın dostane ilişkileri derinleştirmek, bölgesel iş birliklerini artırmak, komşu ülkelere öncelik vermek ve bölge ülkelerinin deniz güvenliği ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasındaki rolünü güçlendirmek amacıyla planlandığını belirtti.

Tuğamiral Maksudlu ayrıca, bu tatbikatın İran Silahlı Kuvvetleri’nin diğer tatbikatlarının yanında gerçekleştirilmesinin, iki ülkenin Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyindeki güncel gelişmelere verdiği önemi gösterdiğini ve tarafların deniz alanındaki iş birliğini güçlendirme, tek taraflılığa karşı durma ve bölgedeki deniz ticareti güvenliğini destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.