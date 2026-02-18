İran ve İsviçre dışişleri bakanları Cenevre müzakerelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bir dizi diplomatik temas gerçekleştirmek ve İran-ABD dolaylı nükleer müzakerelerinin ikinci turunu yürütmek üzere İsviçre’ye yaptığı ziyaret kapsamında salı akşamı, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya gelerek görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmede İran ile ABD arasındaki bu tur müzakerelerin düzenlenmesi için İsviçre hükümetinin sağladığı uygun organizasyondan dolayı teşekkür ederek, son iki gün içinde gerçekleştirilen görüşmeler hakkında İsviçreli mevkidaşını bilgilendirdi.

Erakçi, müzakereleri oldukça ciddi ve odaklı olarak nitelendirerek, tarafların genel çerçevede bazı rehber ilkeler üzerinde mutabakata vardığını ve bu ilkeler doğrultusunda yaptırımların kaldırılması ile nükleer konulara ilişkin ayrıntıların ilerleyen oturumlarda ele alınacağını belirtti.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler, özellikle işgal altındaki Filistin’deki durum ve Filistin halkına yönelik devam eden saldırılar da ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı, tüm devletlerin hukukun üstünlüğünün korunması, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk ilke ve kurallarına bağlı kalmasının önemini vurgulayarak, uluslararası normların ihlalinin normalleşmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ise İran-ABD dolaylı müzakerelerinin Cenevre’de yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, İran’ın nükleer meselesinin çözümüne ve gerilimin artmasının önlenmesine katkı sağlayacak, tarafların kabul edebileceği diplomatik her türlü sürece destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.