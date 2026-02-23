Düşmana karşı sert ve caydırıcı bir yanıt verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın açıklamasına göre, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Ordu Komutanlık ve Kurmay Üniversitesi’nde (DAFOS AJA) savunma yönetimi alanında doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu.

Mezunları tebrik eden Hatemi, mevcut bölgesel ve küresel gelişmelere işaret ederek, “Bugün yaşanan değişimler ve dönüşümler dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun sorumluluğu kuşkusuz belirleyici bir sorumluluktur” dedi.

Düşmanın doğru kararların alınmasını engellemek amacıyla çok yönlü bir çaba yürüttüğünü belirten Hatemi, bu durumu “belirsizlik oluşturma” olarak niteledi.

Günümüz savaşlarının geçmişe kıyasla çok daha karmaşık ve zor hale geldiğini vurgulayan İranlı komutan, “Bugün siyasi, ekonomik, sosyal, askeri, psikolojik ve bilişsel alanları kapsayan birleşik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu savaş yalnızca bizi değil, ailelerimizi ve çocuklarımızı da hedef alıyor” ifadelerini kullandı.

Düşmanların dayatmalarına karşı durmanın önemine dikkat çeken Hatemi, “Bu düşmanla mücadelede sonuç verecek olan şey ‘direniştir’. Direnişin temeli sağlam duruştur; sağlam duruşun temeli ise doğru ve derinlikli farkındalıktır” dedi.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan olaylara da değinen Hatemi, düşmanın ülke içinde “kısmi bir darbe benzeri senaryo” oluşturmaya çalıştığını belirterek, “Düşman hatalı hesaplarla planını uygulamaya koydu ancak sonunda yine başarısız oldu. Her ne kadar bu süreç bizleri derinden üzmüş olsa da, İran halkının bilinç ve feraseti bu fitnenin daha büyük zararlar vermesini engelledi” ifadelerini kullandı.

İran’ın gelecekte de farklı biçimlerde komplo girişimleriyle karşılaşabileceğini vurgulayan Hatemi, “Ancak her koşulda düşmana karşı yine kararlı, sert ve caydırıcı bir yanıt verileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.