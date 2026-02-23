Bekayi: Geçici anlaşma iddialarının hiçbir dayanağı yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Bekayi, müzakerelerin yöntemi ve içeriğine dair çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirterek, “Bu tür yorumların hiçbirini doğrulamıyoruz. Müzakerelerin ayrıntıları, özellikle geçici bir anlaşmaya ilişkin iddiaların hiçbir temeli yoktur” dedi.

Herhangi bir müzakere metninin hazırlanmasının ortak bir süreç olduğunu vurgulayan Bekayi, İran’ın ABD yaptırımlarının kaldırılması ve nükleer meseleye ilişkin tutumunun net olduğunu, Amerikan tarafının yaklaşımlarının da bilindiğini ifade etti.

Taraflar arasında iyi niyet bulunması halinde sonuca ulaşılabileceğini kaydeden Bekayi, “Şu anda görüşlerin kaleme alınması aşamasındayız. Sayın Erakçi’nin de açıkladığı üzere, önümüzdeki iki‑üç gün içinde yeni bir müzakere turunun yapılmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

ABD’li yetkili Steve Witkoff’un, İran’ın fiilen teslim olmaya zorlandığı ve Tahran’ın nükleer silaha ulaşmasına kısa bir süre kaldığı yönündeki açıklamalarına da değinen Bekayi, “Bu tür çelişkili değerlendirmelerle ilk kez karşılaşmıyoruz. Değerlendirmeyi bilinçli İran halkına bırakıyorum” dedi.

Hiçbir müzakerenin bir tarafı zorlamayı hedefleyerek başarıya ulaşamayacağını vurgulayan Bekayi, “En azından İran söz konusu olduğunda bu yaklaşım sonuç vermez. İran, diplomatik süreci ciddi ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Tutumumuzun hukuki, mantıksal ve uluslararası temellerinin sağlamlığına güveniyoruz ve bu doğrultuda istikrarlı biçimde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin salı günü Maskat’a yapacağı öne sürülen ziyaretle ilgili bir soruya ise, “Bu bilgiyi doğrulamam gerekiyor, şu an için bilgim yok” yanıtını verdi.

"Teslim" Kavramının İranlıların Sözlüğünde Yeri Yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD’li yetkili Steve Witkoff’un, “Trump’ın İran’ın neden teslim olmadığına şaşırdığı ve İran’ın neye güvendiği” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Bekayi, bu güvenin İran’ın kendi haklılığına olan inancından, ülkenin tarihine, medeniyetine ve kültürüne duyulan güvenden kaynaklandığını söyledi.

“Teslim kelimesinin İranlıların sözlüğünde yeri yoktur” diyen Bekayi, “Böyle bir kavramı hiçbir zaman kabul etmedik, bundan sonra da etmeyiz” ifadelerini kullandı.

İran’ın Yıpratıcı Müzakerelerden Hiçbir Kazancı Yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran’ın müzakere sürecinin uzamasından hiçbir fayda sağlamadığını belirterek, Tahran’ın sonuç odaklı ve kesintisiz müzakerelere hazır olduğunu vurguladı.

Bekayi, yaptığı açıklamada, “Gerek haziran ayına kadar olan müzakere süreçlerinde gerekse son iki turda izlediğimiz pratik yaklaşım, sonuca ulaşmak için aralıksız, gece gündüz müzakere etmeye hazır olduğumuzu açıkça göstermektedir. Toplantılar arasında on günlük ya da iki haftalık aralar verilmesi hiçbir zaman bizim tercihimiz olmadı” dedi.

İran’ın görüşmelerin uzamasından çıkarı olmadığını ifade eden Bekayi, “Halkımız, nükleer gerekçeler öne sürülerek dayatılan zalim yaptırımların baskısı altında yaşamaktadır. Bu nedenle müzakere sürecinin uzaması İran’ın yararına değildir” ifadelerini kullandı.

Akıl, mantık ve ahlaki sorumluluk gereği yaptırımların bir an önce kaldırılması için çaba gösterdiklerini belirten Bekayi, “İran’ın müzakereleri yıpratıcı hale getirmek istediği yönündeki tüm iddialar kesinlikle asılsızdır ve İslam Cumhuriyeti’nin sonuç odaklı yaklaşımıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

İran, Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Psikolojik Savaşla Karşı Karşıya

Bekayi, bazı ülkelerin vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri yönünde yaptığı uyarılara ilişkin bir soruya yanıt verirken, son 24 saat içinde yoğun bir psikolojik ve medya savaşı yürütüldüğünü söyledi.

Bekayi, “Son 24 saattir psikolojik ve medya savaşıyla karşı karşıyayız. Halkımız, tarih boyunca benzeri görülmemiş bir psikolojik savaşın hedefi durumunda. Ancak toplumumuz, bu tür bir savaşla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini iyi biliyor ve bilinçli hareket ediyor” dedi.

Ülkedeki hareketliliğe de değinen Bekayi, “Gidiş gelişler var. Herkesin ülkeyi terk ettiği ya da herkesin ülkeye geldiği yönünde kesin bir yargıya varmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Terörizmin Yeniden Güçlenmesine Zemin Oluşturabilecek Her Gelişmeden Kaygılıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, DEAŞ mensuplarının Suriye’den Irak ve Türkiye yönüne aktarılmasına ilişkin iddialarla ilgili olarak, bunun son derece önemli ve kaygı verici bir konu olduğunu söyledi.

Mehr Haber Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bekayi, “İran, Irak ve Suriye, DEAŞ terörizmiyle mücadelede çok ağır bedeller ödedi. Terörle mücadelede zor ve maliyetli bir tecrübemiz oldu. İran, Irak ve Suriye’nin fedakârlıklarından tüm dünya faydalandı” dedi.

İran’ın, bölgede terörizmin yeniden güçlenmesine zemin hazırlayabilecek her türlü gelişmeden doğal olarak endişe duyduğunu vurgulayan Bekayi, “Bu kaygılarımızı Iraklı dostlarımıza da ilettik. Kuşkusuz Iraklı yetkililer de bu meselenin taşıdığı risklerin farkındadır” ifadelerini kullandı.

ABD Yaptırımlarının Amacı Halk Üzerinde Baskı Kurmak

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına da değinen Bekayi, bu yaptırımların gerçek hedefinin artık açıkça dile getirildiğini belirterek, “Geçmişte yaptırımlar, ‘İran halkını destekleme’ gibi söylemlerle gerekçelendiriliyordu. Ancak son yıllarda ABD’li yetkililer açıkça, İran vatandaşları üzerinde baskı kurmayı, halkı zor durumda bırakarak devlete karşı tepki oluşturmaya çalıştıklarını itiraf ediyorlar” dedi.

Bu itirafların, ABD’nin İran halkına yönelik tüm sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bekayi, “Amerika’nın işlediği suçlardan doğan sorumluluğu asla ortadan kalkmayacaktır” diye konuştu.

İran’ın Haklarını Güvence Altına Almayan Bir Anlaşmayı Kabul Etmeyiz

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Nükleer Anlaşma’dan (KOEP/JCPOA) daha iyi bir anlaşmanın mümkün olduğu yönündeki açıklamalarına da değinen Bekayi, diplomasi kurumunun temel görevinin İran halkının haklarını güvence altına almak olduğunu vurguladı.

Bekayi, “Biz ancak İran’ın haklarını açık ve net şekilde güvence altına alan bir mutabakatı kabul edebiliriz. Bu hem nükleer dosyayı hem de yaptırımların kaldırılmasını kapsamalıdır” dedi.

Karşı tarafın, İran’ın nükleer programının barışçıl niteliğini kabul etmesi gerektiğini ifade eden Bekayi, “Bu yönde güven tesis edilmesi tamamen mümkündür. Çünkü bugüne kadar İran’ın nükleer programında herhangi bir sapma tespit edilmemiştir. Eğer İran’ın nükleer silah peşinde olmadığı iddiasında samimilerse, bu mesele çözülebilir ve ulaşılabilir bir hedeftir” değerlendirmesinde bulundu.

Müzakereler Sürerken Askeri Güçlerimiz Daha Yüksek Teyakkuzda

Bekayi, müzakereler sırasında ABD’den gelen tehditlere ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın diplomasi yolunu sürdürürken askeri açıdan tam teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Sözcü, “Eğer bu tehditler bir savaşa yol açarsa, savaşan güçlerimiz gereken karşılığı verir. Silahlı kuvvetlerimiz, İran’ın egemenliğini savunmak için 24 saat açık gözlerle hazır durumdadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın görevinin diplomasi olduğunu hatırlatan Bekayi, yürütülen iki müzakere turunda İran’ın ulusal çıkarları ve hakları üzerinde kararlılıkla durulduğunu belirtti. Bekayi, “İran, tehditlere aldırmaksızın ulusal çıkarlarını ve haklarını savunmaya bağlıdır. Karşı tarafın bu süreci aldatma amacıyla kötüye kullandığını hissettiğimiz anda, uygun tutumları tereddütsüz şekilde alırız. Geçmişte yaşanan tecrübeleri unutamayız. Biz müzakere masasındayken, askeri güçlerimiz kesinlikle daha uyanıktır” ifadelerini kullandı.

VTB Bankası’nın İran’da Faaliyete Geçmesi Diplomasi Ekonomisinin Bir Parçası

Bekayi, Rusya’ya ait VTB Bankası’nın İran’da faaliyete başlaması konusuna da değinerek, bunun Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik diplomasi alanındaki temel görevlerinden biri olduğunu söyledi. Bu sürecin kolaylaştırılması için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Öneri Metninin Zamanlaması Umman’la Görüşülüyor

İran’ın müzakerelere ilişkin öneri metninin ne zaman iletileceğine dair bir soruya yanıt veren Bekayi, bu konunun arabulucu ülke Umman ile ele alındığını belirtti.

Bekayi, “Metnin nasıl ve ne zaman sunulacağı Umman’la yapılan istişarelerde değerlendiriliyor. Şu anda olası bir anlaşmanın tüm boyutlarına ilişkin görüşleri toparlama ve netleştirme aşamasındayız” dedi.