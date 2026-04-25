25 Nis 2026 18:57

ABD İsfahan'ın güneyindeki tarihi hezimetten ders almalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin Tebes Çölü’ndeki tarihi yenilgisinin yıldönümü için bir mesaj yayımladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin Tebes Çölü’ndeki tarihi yenilgisinin yıldönümü için bir mesaj paylaştı.

Pezeşkiyan'ın paylaşımında, "Bu gün, diğer iradelere karşı ilahi üstünlük belirlendi.

Bu sene de Allah’ın yardımı İsfahan'ın güneyinde başka bir Tebes yarattı ve Tebes kumlarının yaratıcısının bu topraklardaki halkı koruduğunu gösterdi.

Umarım bu tür tarihsel başarısızlıklar dünyanın kibirli güçleri için bir ders olur” ifadelerine yer verildi.
 

