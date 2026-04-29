Erakçi, Kızılhaç Komitesi Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran’ı ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Miryana Spolyarik Egger ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf insani meseleleri ve insani yardım alanında ortak işbirliğini görüştü.

Salı günü beraberindeki heyetle birlikte Astara ilçesi yetkilileri tarafından resmi törenle karşılanarak İran’a gelen Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı, iki günlük İran ziyareti kapsamında, sağlık merkezleri, hastaneler ve 40 günlük savaş sırasında düşman askeri saldırılarında zarar gören bölgeleri ziyaret edecek.