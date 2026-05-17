Kazakistan’dan İran’a 30 vagonluk insani yardım sevkiyatı

Kazakistan, insani iş birliği kapsamında İran’a 30 vagonluk yardım malzemesi gönderdi.

Yardım sevkiyatı, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla, Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı KazAID’in koordinasyonunda; ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

16 Mayıs 2026 tarihinde İran’a ulaştırılan yardım malzemeleri, Serahs Tren İstasyonu’nda düzenlenen törenle İran Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Törende konuşan Kazakistan’ın İran Büyükelçisi, İran’ın Kazakistan açısından Ortadoğu ve İslam dünyasındaki önemli siyasi, ekonomik ve insani ortaklardan biri olduğunu söyledi.

Büyükelçi ayrıca, “Gerçek dostlar zor zamanlarda belli olur. Kazakistan, farklı dönemlerde her zaman İran halkının yanında olmuştur” ifadelerini kullandı.