ABD ve Siyonist rejim neden “çocuk öldürmeye” ilgi duyuyor?

“İran’a karşı savaşta, Tevrat’ta geçen ‘ilk doğanların öldürülmesi’ yaklaşımına benzer bir yöntem benimsenmelidir. Üst düzey yetkililere erişim mümkün değilse çocuklar hedef alınmalıdır.” Bu ifade, X platformunda İbranice paylaşılan ve daha sonra silinen bir gönderinin bir bölümüdür. Söz konusu paylaşımın yazarı, Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü üyesi Orit Perlov’dur.

El Cezire, kısa süre sonra silinen bu paylaşıma atıfta bulunarak Perlov’un, İran’a karşı savaşta dini ve aşırılık yanlısı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunduğunu ve İranlı çocukların Tevrat’ta geçen ilk doğanların öldürülmesi olayına benzer bir şekilde öldürülmesi gerektiğini öne sürdüğünü yazdı.

Haberde, bu tür taktiklerin daha önce Gazze’de de uygulandığı belirtilerek Birleşmiş Milletler verilerine göre bu bölgede 14 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. Söz konusu uzman, aynı yaklaşımın İran ve Lübnan’da da uygulanmasını öneriyor.

Bu mesaj her ne kadar kısa sürede sosyal medyadan silinmiş olsa da, bazen tek bir açıklama yerleşik bir zihniyetin göstergesi ve kanıtı olabilir. Bu paylaşım yalnızca bir siyasi aktivistin öfke anında söylediği sözler değil, aynı zamanda şiddetin, çocukların öldürülmesinin ve bunun meşrulaştırılmasının nasıl savunulduğunu da gösteriyor.

El Cezire, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarına 168 ilkokul kız öğrencisinin öldürülmesiyle başladığını ve bu eylemlerden dolayı en küçük bir pişmanlık göstermediklerini belirtti. Haberde, benzer davranışların daha önce Afganistan’da da görüldüğü, ayrıca Epstein Adası’ndaki mağdurlar arasında da bu tür davranışların izlerinin görüldüğü ifade edildi. Bu Talmudî söylemlerin, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırılarında da açık biçimde görüldüğü belirtildi.

Makale, Siyonist rejimin davranışını firavunların tutumuyla karşılaştırarak, her iki zorba anlayışın da henüz ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarda gördüğü tehdidin, onların büyüdüklerinde potansiyel bir tehlike oluşturabilecekleri düşüncesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Çocuklara yönelik saldırı; basit bir insani hata değil

El Cezire, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa’nın kıssasına atıfta bulunarak, bir halkın çocuklarını hedef almanın yalnızca ahlaki bir hata olmadığını, aynı zamanda despotların kaçınılmaz sonunu kavrayamamanın da bir göstergesi olduğunu yazdı.

Habere göre siyonistlerin bu suçu işlerken kullandığı mantık oldukça tanıdık: Tehdit ortaya çıkmadan yok edilmelidir; gelecek bugün ortadan kaldırılmalıdır. Bu, firavun mantığıdır. ABD ve Siyonist rejimin bugün başlattığı savaşın, bu düşüncenin yalnızca teorik olmadığını açıkça gösterdiği ifade edildi. Gazze’de çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesi, sivil altyapının sistematik biçimde hedef alınması ve aynı modelin İran ile Lübnan’da da tekrarlanması, bunun istisnai değil köklü bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu nedenle okulların, hastanelerin ve evlerin hedef alınması ve çocukların kurban haline gelmesi yalnızca “savaşın yan etkileri” olarak açıklanamaz. Aksine, silinen o paylaşımın yalnızca bir öneri değil, aynı zamanda bir tespit olduğunu göstermektedir.

Haberde ayrıca, siyonistlerin düşmanlarına karşı her türlü davranışı meşru gördükleri ifade edilerek, buna karşılık İslam’da köklü bir ilkenin Müslümanları bu tür suçların faili olmaktan sakındırdığı ve savaşta bile düşmana karşı her aracın kullanılmasının meşru kabul edilmediği belirtildi.

Öte yandan Gazze ve İran’da çocuk ölümlerinin sıradan bir sayıya dönüşmesi, dünyada kötülüğün nasıl normalleştiğini göstermektedir. Bu normalleşme yalnızca dışarıdan bakışta değil, insanın iç dünyasında da bir dönüşüm yaratır ve en tehlikeli şiddet biçimlerine alışkanlık doğurur; çünkü şiddet belirli bir noktadan sonra sorgulanmadan gerçekleştirilen otomatik bir davranışa dönüşebilir.