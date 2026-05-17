ABD müzakerelerde İran'dan ne talep ediyor?

Mehr muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, İran, herhangi bir müzakerenin başlaması için başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona ermesini, yaptırımların kaldırılmasını, İran'ın dondurulmuş mali kaynaklarının serbest bırakılmasını, savaş zararları için tazminat ödenmesini ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını ve aynı zamanda güven artırıcı önlemin yerine getirilmesini şart olarak ortaya koymuştur.

ABD ise Tahran’ın teklifine karşılık olarak “İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakmaması”ve “İran’ın yaklaşık 400 kilogram zenginleşitirlmiş uranyumun teslim edilmesi” dahil olmak üzere beş ana alanda iddialı koşullar ortaya koymuştur.

Washington hükümeti ayrıca, İran'ın nükleer faaliyetlerinde uzun vadeli ve çok önemli kısıtlamalar getirilmesini talep etti ve tüm cephelerdeki savaşın sona ermesini müzakerelere bağladı.

Bunlar ABD hükümetinin savaşta elde edemediği tavizleri müzakere masasında sıfır tavizle elde etmeye çalıştığını gösteriyor. Bu durum müzakere sürecini çıkmaza sokacaktır.