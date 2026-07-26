İran ve Ermenistan enerji işbirliğini hızlandırma kararı aldı

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi ile Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Hudatyan, ikili görüşmede enerji ve elektrik alanındaki ortak projelerin son durumunu değerlendirdi.

Görüşmede taraflar, 12 yıldır devam eden üçüncü elektrik iletim hattı projesinin tamamlanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Projede görev alan İranlı şirketle iş birliğinin sürdürülmesi ve hak ediş onay süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırılırken, şirketin 5 ve 6 numaralı kesimlerdeki elektrik direklerini bir ay içinde kurmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Taraflar ayrıca, hattın 230 kilovolt kapasiteyle devreye alınabilmesi için en önemli darboğaz olarak görülen iletken kablo döşeme çalışmalarına gerekli finansmanın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda İran tarafı, Meğri Nehri Tipi Hidroelektrik Santrali projesinin hayata geçirilmesini gündeme getirdi. Ermenistan tarafı ise önceki anlaşmaları hatırlatarak projede işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca Ummanlı bir şirketin santralin finansmanı ve inşasını üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

Görüşmenin bir diğer gündem maddesi ise İran-Ermenistan-Gürcistan-Rusya elektrik koridoru oldu. İran, elektrik ticaretinin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olduğunu belirterek, Ermenistan ile Gürcistan arasındaki iletim hattının İranlı şirketler tarafından inşa edilmesine hazır olduğunu açıkladı.

Taraflar ayrıca, olumlu ikili iş birliği geçmişine atıfta bulunarak Aras Nehri kirliliği çalışma grubunun bir sonraki toplantısının düzenlenmesini desteklediklerini ifade etti.