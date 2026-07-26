İran, Ukrayna maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından, Ukrayna'nın Tahran'daki geçici maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Menuçehr Muradi, görüşmede İran'ın söz konusu saldırıya ilişkin sert protestosunu Ukraynalı diplomata iletti.

İran tarafı, saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerini ihlal ettiğini, "saldırganlık eylemi" niteliği taşıdığını ve Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

Tahran, Ukrayna hükümetinin olaydan sorumlu tutulması, saldırının failleri ile emrini veren kişilerin cezalandırılması gerektiğini belirtti.

İran ayrıca, ulusal güvenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağını vurgulayarak, vatandaşlarının canına ve malına yönelik hiçbir saldırının cevapsız bırakılmayacağını ifade etti.