İran: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde değişiklik yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilerin İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen temaslarla ilgili sorusunu yanıtladı.

Bekayi, cuma ve cumartesi günleri Tahran'da iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, tarafların Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımının yönetimine ilişkin ortak ilkeler ve operasyonel mekanizmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Görüşmelerde, iki kıyıdaş ülkenin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi esasının da ele alındığını ifade etti.

Görüşmelerin yararlı geçtiğini ve ilerleme sağlandığını belirten Bekayi, Umman heyetinin cumartesi akşamı Tahran'dan ayrıldığını ancak iki ülke arasındaki teknik ve siyasi istişarelerin devam ettiğini kaydetti.

Bekayi ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumuna ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, boğazdaki gemi trafiğinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.