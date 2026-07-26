İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Bekayi, İran'ın terörizm ve aşırıcılığın her türünü kararlılıkla kınayan ilkesel tutumunu yineleyerek, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

İranlı sözcü, terörle etkin ve sürekli mücadele için bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, terör eylemlerinin failleri, planlayıcıları, destekçileri ve finansörlerinin tespit edilmesi, yakalanması ve cezalandırılması amacıyla ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Pakistan ordusu, cuma günü ülkenin kuzeybatısında güvenlik güçlerinin toplandığı bölge yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 12'si asker olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.