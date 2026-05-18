18 May 2026 19:14

Fidan'dan ABD-İran müzakere sürecine destek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran’ın müzakere sürecine destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tahran ile Washington görüşmelerine değinen Fidan, müzakere sürecine destek vermeye devam ettiklerini belirterek, “Pakistan'ın İran ve ABD arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz” dedi.

Fidan, “Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel çapta çok ciddi sonuçları olacaktır.

İran ve ABD’nin de bunun farkında olduğuna, kalıcı bir barışın gerekliliğini gördüğüne inanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

