Türkiye'den İran- ABD müzakerelerine destek

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını ifade etti.

ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayan Fidan, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" bir çaba içinde olduğunu belirtti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, bu görüşmeleri "baltalayabilecek önemli bir risk" oluşturduğunu söyleyen Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim" değerlendirmesinde bulundu.