İran Dışişleri’nden ABD’ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı açıklamada ABD’nin 10 Haziran 2026’nın ilk saatlerinde, Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşmesini gerekçe göstererek İran’ın güneyindeki bazı bölgelere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı’nın özellikle 2. maddesinin 4. fıkrası başta olmak üzere uluslararası hukuk kurallarının ve devletlerin egemen eşitliği ilkesinin açık ihlali olduğu ifade edildi. ABD yönetiminin bu eylemlerle bir kez daha “saldırgan ve savaş yanlısı” niteliğini ortaya koyduğu savunuldu.

Bakanlık, ABD’nin İran’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri saldırılarına karşı, İran Silahlı Kuvvetleri’nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırıların gerçekleştirildiği bölgedeki Amerikan üsleri ve varlıklarına ağır darbeler vurduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, bölge ülkelerine çağrıda bulunularak özellikle Fars Körfezi’nin güney kıyısındaki devletlerin, ABD ve İsrail’in kendi topraklarını veya imkânlarını İran’a yönelik saldırıların planlanması, desteklenmesi ya da icrasında kullanmasına izin vermemeleri gerektiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanırken saldırıların kaynaklarını, ayrıca operasyonlarda kullanılan üs ve lojistik tesisleri hedef alma konusunda tereddüt göstermeyeceği uyarısında bulundu.

Bakanlık son olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve saldırgan tarafların hesap vermesinin sağlanması yönündeki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.