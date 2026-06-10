İran Ordusu bölgedeki ABD üslerini İHA’larla hedef aldı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney bölgelerindeki halka yönelik ABD ordusunun “provokatif faaliyetleri ve rahatsız edici girişimlerine” karşı yürütülen operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü sabaha karşı İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme olarak bir operasyon gerçekleştirerek çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) Bahreyn’deki Amerikan askeri üslerini ve ABD Beşinci Filosu’na ait radar sistemlerini hedef aldı.