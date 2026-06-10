Devrim Muhafızları'ndan ABD'nin Ürdün’deki hedeflerine füze saldırısı 

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri, Ürdün’ün El-Ezrak bölgesindeki ABD askeri tesislerine yönelik füze operasyonu gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, uzun menzilli katı yakıtlı füzeler kullanılarak dört önemli hedefin vurulduğu belirtilirken, hedefler arasında F-35 savaş uçaklarının hangarları ile ABD ordusuna ait komuta ve kontrol merkezinin de bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran güçlerinin olası yeni saldırılara karşı hazırlıklı olduğu vurgulanarak, “Kuvvetlerimiz düşmanın herhangi bir yeni saldırısına karşı ezici ve kararlı bir yanıt vermeye hazırdır. Her türlü yeni saldırının sonuçlarından Amerikan tarafı sorumlu olacaktır” denildi.