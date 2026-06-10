  1. İran
10 Haz 2026 07:45

Devrim Muhafızları'ndan ABD'nin Ürdün’deki hedeflerine füze saldırısı 

Devrim Muhafızları'ndan ABD'nin Ürdün’deki hedeflerine füze saldırısı 

İran Devrim Muhafızları, Ürdün’ün El-Ezrak bölgesindeki ABD’ye ait hava üssü ve komuta-kontrol merkezinde bulunan dört önemli hedefin uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri, Ürdün’ün El-Ezrak bölgesindeki ABD askeri tesislerine yönelik füze operasyonu gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, uzun menzilli katı yakıtlı füzeler kullanılarak dört önemli hedefin vurulduğu belirtilirken, hedefler arasında F-35 savaş uçaklarının hangarları ile ABD ordusuna ait komuta ve kontrol merkezinin de bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran güçlerinin olası yeni saldırılara karşı hazırlıklı olduğu vurgulanarak, “Kuvvetlerimiz düşmanın herhangi bir yeni saldırısına karşı ezici ve kararlı bir yanıt vermeye hazırdır. Her türlü yeni saldırının sonuçlarından Amerikan tarafı sorumlu olacaktır” denildi.

News ID 1937002

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler