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11 Haz 2026 15:40

Fidan'dan ABD ile İran'a çağrı: Masaya dönün

Fidan'dan ABD ile İran'a çağrı: Masaya dönün

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerginliğin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, taraflara müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

Sofya ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların tırmanma riski taşıdığını ve bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Fidan, "Bir an önce tarafların karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde." ifadelerini kullandı.

Savaşın tırmanmasının kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayan Fidan, müzakerelerin nihai noktaya taşınmasının bir amaç olması gerektiğini sözlerine ekledi.
 

News ID 1937024

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