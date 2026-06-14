Pakistan, Türkiye ve Mısır'dan kritik İran-ABD diplomasisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile dün gece telefonda görüştü.

İki taraf, bölgedeki son gelişmeler ve ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son aşama hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, müzakerelerle ilgili olumlu gelişmelerin bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlaması yönünde temennilerini dile getirdi.

Ayrıca iki bakan, kendi aralarında yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

İshak Dar-Hakan Fidan görüşmesi

Pakistan Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son aşama değerlendirildi.

Taraflar, müzakerelerle ilgili olumlu gelişmelerin bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlaması yönünde temennilerini dile getirdi.

Ayrıca iki bakan, sonraki gelişmeler konusunda yakın temas halinde kalma konusunda anlaştı.

