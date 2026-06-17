Çin: İran ve Lübnan'a insani yardım gönderdik

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran ve Lübnan'a yeni bir insani yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

Lin, bugün Beijing'deki olağan basın toplantısında, bu iki ülkedeki mevcut durumu dikkate alarak yardım kararı aldıklarını belirtti.

Sözcü, iki ülkenin yeniden yapılandırılma çalışmalarına destek vermek ve halkların yaşam koşullarını iyileştirmek için mümkün olduğunca yardım sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Lin, ülkesinin Ortadoğu'da barışın sağlanması için yapıcı rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.