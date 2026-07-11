İran: Savaş suçluları ABD ve İsrail cezalandırılmalı

İran Yargı Başkanı Muhsini Ejei, savaş suçları davalarında görev alan uluslararası hukukçular ve hukuk uzmanlarıyla Tahran’da buluştu.

Burada kouşma yapan Ejei, İran halkına karşı işlenen suçların faillerinin yargılanması için dünya genelindeki hukuk profesyonelleriyle daha geniş kapsamlı bir işbirliği arayışında olduklarını duyurdu.

Ejei, İran’ın hukuki mücadelesini küresel boyuta taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl İran’a yönelik gerçekleştirilen iki saldırgan savaş sırasında işlenen savaş suçlarından dolayı ABD ve Siyonist rejimin sorumlu olduğunu kaydeden Ejei, İran yargısının, mevcut tüm yasal kanallar aracılığıyla bu davaların takip edilmesinde kararlı olduğunu vurguladı.

“Yeni bir dönem başlatılabilir”

Suçluların adalete teslim edilmesi konusundaki kararlılığını dile getiren İran’ın en üst düzey yargı yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

“Savaş suçluları, işledikleri suçlarla orantılı olarak cezalandırılmalı ve ayrıca tazminat ödemek zorunda bırakılmalıdır.”

Ejei ayrıca, uluslararası hukukçuları ve uzmanları İran ile iş birliği yapmaya çağırdı. Koordineli hukuki çabaların, savaş suçlularının yargılanması konusunda “yeni bir sayfa” açabileceğine dikkat çekti.

"Büyük güçlerin etkisine rağmen vazgeçmeyeceğiz"

Uluslararası kurumlar içerisindeki büyük güçlerin nüfuzunun yarattığı zorlukları kabul eden Ejei, bu engellere rağmen İran’ın geri adım atmayacağını söyledi.