Velayeti: Hizbullah, Lübnan'ın gerçek koruyucusudur

İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yılların diplomatik tecrübesiyle şunu söylemek isterim; Siyasi bağımsızlık olmadan özgürlük, altın bir kafesten ibarettir; Hizbullah, Lübnan’ın varlığının ve bağımsızlığının temel direği ve gerçek koruyucusudur.” değerlendirmesinde bulundu.
İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Hizbullah, Lübnan’ın varlığının ve bağımsızlığının temel direği ve gerçek koruyucusudur” dedi.
İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yılların diplomatik tecrübesiyle şunu söylemek isterim; Siyasi bağımsızlık olmadan özgürlük, altın bir kafesten ibarettir; Hizbullah, Lübnan’ın varlığının ve bağımsızlığının temel direği ve gerçek koruyucusudur.” değerlendirmesinde bulundu.
News ID 1937273
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