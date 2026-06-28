Velayeti: Hizbullah, Lübnan'ın gerçek koruyucusudur

İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yılların diplomatik tecrübesiyle şunu söylemek isterim; Siyasi bağımsızlık olmadan özgürlük, altın bir kafesten ibarettir; Hizbullah, Lübnan’ın varlığının ve bağımsızlığının temel direği ve gerçek koruyucusudur.” değerlendirmesinde bulundu.

