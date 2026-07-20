İran, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İspanya Senato Başkanı ve milletvekillerine bir mesaj göndererek, İspanya Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı.

İspanya’nın Filistin davasına olan desteğine ve 40 günlük savaş sırasında İran’a yönelik duruşuna vurgu yapan Galibaf, “Sergilenen bu tavırlar, bilinçli ve saygın İspanya halkının özgürlükçü ve boyun eğmez karakterini bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

Pezeşkiyan’dan İspanya’ya tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti.

Pezeşkiyan, “İspanya Milli Futbol Takımı’nın başarısını ve Dünya Kupası şampiyonluğunu İspanya halkına ve hükümetine en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mesajında dostluk vurgusu yaparak şu sözlere yer verdi: “Dost İspanya halkının ve hükümetinin sevinci, İran halkı ve hükümetinin de sevincidir.”

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Meksika, ABD ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. New York’ta oynanan final maçında İspanya son şampiyon Arjantin’i uzatma dakikalarında Ferran Torres ile bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Matador güçlü rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası’na uzanmayı başardı.