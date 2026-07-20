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20 Tem 2026 16:45

Hamas’ın yeni lideri Halil el-Hayye oldu

Hamas’ın yeni lideri Halil el-Hayye oldu

Hamas, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırısı sırasında şehit olan Yahya Sinvar’ın yerine, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanı olarak Halil el-Hayye’nin seçildiğini duyurdu.

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, kurumsal yönetim kademesinde gerçekleştirilen liderlik değişimine ilişkin resmi bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamaya göre, hareketin en kıdemli figürleri arasında yer alan Halil el-Hayye, Siyasi Büro Başkanlığı görevine getirildi.

Açıklamada, Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında girdiği çatışmada şehit olan Yahya es-Sinvar'ın yerine, hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği ifade edildi.

Hamas'ın en önde gelen isimlerinden biri olan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti.

News ID 1937610

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