Hamas’ın yeni lideri Halil el-Hayye oldu

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, kurumsal yönetim kademesinde gerçekleştirilen liderlik değişimine ilişkin resmi bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamaya göre, hareketin en kıdemli figürleri arasında yer alan Halil el-Hayye, Siyasi Büro Başkanlığı görevine getirildi.

Açıklamada, Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında girdiği çatışmada şehit olan Yahya es-Sinvar'ın yerine, hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği ifade edildi.

Hamas'ın en önde gelen isimlerinden biri olan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti.