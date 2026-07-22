İran Ordusu: Kuveyt'teki Ed-Duha ABD üssünü İHA'larla hedef aldık

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıların tekrarlanmasına karşılık olarak Saika Operasyonu'nun 21. aşamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyon kapsamında Kuveyt'in batısındaki Ed-Duha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik destek tesislerinin yoğun şekilde kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

İran Ordusu, Ed-Duha Üssü'nün Kuveyt'in batısındaki en önemli ABD askeri üslerinden biri olduğunu, Batı Asya'daki Amerikan askerlerine destek sağlayan ana merkezlerden biri olarak çok sayıda kara, hava ve deniz kuvveti personeli ile askeri teçhizata ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Açıklamanın sonunda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin birlik ve dayanışma içinde düşmanın her türlü yeni girişim ve macerasına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.