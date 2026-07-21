Erakçi’den Fransa’ya sert tepki: Diplomatik kurallara saygı gösterilmeli

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alındı.

Görüşmede Erakçi, Tahran’da görev yapan iki Fransız diplomatın sergilediği tutumun diplomatik kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. Diplomatik misyonların işleyişinin devam edebilmesi için ev sahibi ülkenin kanun ve yönetmeliklerine saygı gösterilmesi ile uluslararası diplomatik normlara bağlı kalınması gerektiğini belirten Erakçi, Fransa hükümetini bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Hürmüz Boğazı’ndaki durum

Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin, ABD’nin İslamabad’da imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinin ve provokatif eylemlerinin doğrudan bir sonucu olduğunu ifade etti. Arakçi, “Bölgesel istikrarı ve diplomatik süreçleri riske atan, tek taraflı politikalar izleyen ve anlaşmalardan sapan taraf, oluşacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmelidir” dedi.