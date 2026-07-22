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22 Tem 2026 07:28

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı halinde bölgedeki tüm çıkarlar hedef alınacak

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı halinde bölgedeki tüm çıkarlar hedef alınacak

İran Silahlı Kuvvetleri Merkezi Karargâhı Hatemü'l-Enbiya, ABD'nin İran'ın nükleer ve stratejik tesislerini hedef alması halinde bunun savaşın bölgeye yayılması olarak değerlendirileceğini belirterek, ABD ile müttefiklerinin tüm çıkarlarının hedef alınacağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Merkezi Karargâhı Hatemü'l-Enbiya tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a ait nükleer ve stratejik tesislere saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin saldırgan ve terörist ordusunun böyle bir aşamaya geçmesi halinde bunu savaşın bölgeye yayılması olarak değerlendireceğiz." denildi.

Karargâh, böyle bir senaryoda ABD'nin bölgedeki tüm çıkarları ile müttefikleri ve destekçilerinin çıkarlarının, İran Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü saldırılarının hedefi olacağını vurguladı.

News ID 1937628

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