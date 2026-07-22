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22 Tem 2026 09:30

İran: Kuveyt'teki radar sistemleri imha edildi

İran: Kuveyt'teki radar sistemleri imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü çevresinde bulunan erken uyarı ve taktik radar sistemleri ile Bubiyan Adası'ndaki bir radarın vurularak devre dışı bırakıldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, salı akşamı yayımladığı Nasr-2 Operasyonu'nun 41 numaralı bildirisiyle operasyonun 24. dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, operasyon kapsamında bölgedeki radar sistemlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik saldırıların sürdüğü belirtilerek, Ali el-Salem Üssü çevresindeki bir erken uyarı radarı ve bir taktik radar sistemi ile Kuveyt'e bağlı Bubiyan Adası'ndaki bir diğer radar sisteminin hedef alınarak imha edildiği ve operasyon dışı bırakıldığı ifade edildi.

Bildiride, "Saldırgana yönelik cezalandırma operasyonu devam ediyor." denildi.

News ID 1937631

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