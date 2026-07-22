İran'dan Trump'ın Pickaxe Dağı tehdidine yanıt

Bekayi, nükleer tesisleri hedef alan ABD’nin Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Bekayi, “ABD’nin tekrarlanan tehditleri sadece uluslararası normlara aykırı değil, aynı zamanda İran’ın bilimsel gelişimine ve kalkınmasına karşı duyduğu derin düşmanlığın bir göstergesidir” dedi.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin şeffaflık ve denetim anlaşmaları çerçevesinde UAEA’ya bildirildiğini vurgulayan Sözcü, ABD’nin nükleer faaliyetin yapılmadığı Pickaxe Dağı üzerindeki takıntısını, “yıkım için bir bahane” olarak nitelendirdi.

UAEA Başkanı Grossi’nin sessizliğini de eleştiren Bekayi, ona “UAEA Başkanı ve BM Genel Sekreterliği adayı nerede?”sorusunu yöneltti.

Bekayi, İran halkının ulusal egemenliğine yönelik her türlü saldırıya karşı kararlı duracağını ifade etti.