ABD'nin İran karşısındaki 6 stratejik hatasına bakış

Kırk gün süren savaş ve sonrasında yaşanan gelişmeler, askeri üstünlüğün tek başına siyasi ve stratejik başarıyı garanti etmediğini bir kez daha ortaya koydu. ABD ve müttefikleri, askeri güç, ileri teknoloji ve karmaşık operasyonlara dayanarak İran'ı kısa sürede taleplerini kabul etmeye zorlayabileceklerini düşünüyordu. Ancak yaşanan gelişmeler, Washington'un hesaplarının başından itibaren yanlış varsayımlar üzerine kurulduğunu gösterdi.

Bloomberg'in stratejik analizine göre, ABD'nin İran karşısındaki başarısızlığı altı büyük stratejik hatadan kaynaklandı. Bu hatalar, taktik düzeyde elde edilen başarıların siyasi ve stratejik zafere dönüşmesini engelledi. Analize göre ABD'nin en büyük yenilgisi savaş alanında değil, strateji oluşturma ve karar alma sürecinde yaşandı.

1. Kısa süreli savaş yanılgısı

Washington'un ilk hatası savaşın kısa süreceğini düşünmesiydi. ABD'li karar vericiler, yoğun hava saldırıları ve ilk şok etkisinin İran'ın karar alma mekanizmasını çökerteceğine ve Tahran'ın kısa sürede yeni koşulları kabul edeceğine inanıyordu.

Ancak İran, komuta-kontrol yapısını hızla yeniden organize ederek operasyonlarını sürdürdü ve iç bütünlüğünü korudu. Böylece savaş yıpratma savaşına dönüştü ve ABD'nin ilk hesapları boşa çıktı.

2. İran'ın karar alma mantığını kavrayamamak

ABD, İran'ın karar alma mekanizmasını doğru analiz edemedi. Washington, üst düzey komutanların ve liderlerin hedef alınmasının siyasi ve askeri yapıyı çökerteceğini düşündü.

Fakat bunun tam tersi gerçekleşti. Söz konusu saldırılar İran'da iç dayanışmayı, direniş iradesini ve mücadele azmini artırdı. Savaş, İran'ın karar alma sisteminin kişilere değil, kurumlara, birikmiş tecrübeye ve alternatif mekanizmalara dayandığını gösterdi.

3. En kötü senaryoları göz ardı etmek

ABD'nin bir diğer hatası, yüksek maliyetli senaryoları yeterince hesaba katmamasıydı. Washington, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, enerji fiyatlarının yükselmesi, küresel ticaretin aksaması ve çatışmanın yayılması gibi olası sonuçlara hazırlıklı değildi.

Savaş uzadıkça krizin ekonomik ve jeopolitik maliyetlerinin yalnızca İran'ı değil, küresel ekonomiyi ve ABD'nin müttefiklerini de etkilediği ortaya çıktı. Bu durum Washington'un hareket alanını önemli ölçüde daralttı.

4. Hedeflerle araçlar arasındaki uyumsuzluk

Bloomberg'e göre ABD, elindeki imkânlardan çok daha büyük hedefler belirledi. Washington'un amacı İran'ın stratejik davranışını değiştirmek, hatta Tahran'ı jeopolitik anlamda teslim olmaya zorlamaktı.

Ancak ABD, bunun için gerekli olan kapsamlı bir kara savaşına girmeye ve ağır maliyetleri üstlenmeye istekli değildi. Irak ve Afganistan deneyimleri de böyle bir seçeneğin bedelini açıkça göstermişti.

5. Karar alma sürecinde başarısızlık

Bloomberg, Washington'un karar alma mekanizmasının da önemli zaaflar taşıdığına dikkat çekiyor. Kararların dar bir danışman çevresi içinde alınması, varsayımların yeterince test edilmemesi ve farklı görüşlerin dikkate alınmaması, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere yol açtı.

Sonuç olarak ABD'li karar vericiler, kapsamlı analizlerden ziyade iyimser beklentilere dayandı ve ciddi hesap hataları yaptı.

6. Strateji yerine askeri güce güvenmek

Bloomberg'e göre en önemli hata ise askeri güce ve siyasi sezgilere aşırı güvenilmesiydi. Washington, askeri üstünlüğün stratejinin yerini alabileceğini düşündü ve taktik başarı ile stratejik zafer arasındaki farkı göz ardı etti.

Oysa askeri saldırılar zarar verebilse de, açık bir siyasi ve stratejik plan olmadan karşı tarafın davranışını değiştirmeye yetmez. İran savaşı da bu gerçeği açık biçimde ortaya koydu.

İran'ın caydırıcılığı washington'un hesaplarını bozdu

Kırk günlük savaş, yalnızca bir askeri operasyonun başarısızlığını değil, Washington'un karar alma modelinin de başarısızlığını gözler önüne serdi. İran, ulusal gücün yalnızca askeri kapasiteden ibaret olmadığını; siyasi birlik, komuta sürekliliği, yapıların hızlı şekilde yeniden inşası, caydırıcılık kapasitesi ve askeri-siyasi kriz yönetiminin de belirleyici unsurlar olduğunu gösterdi.

Bu nedenle askeri baskılar, ABD'nin ilan ettiği hedefleri gerçekleştiremedi. İran'ın karar alma yapısı çökmemiş, direniş iradesi zayıflamamış ve Washington'un azami hedefleri gerçekleşmemiştir. Buna karşılık ABD, siyasi, ekonomik ve itibari maliyetlerle karşı karşıya kalmış; caydırıcılığı da sorgulanır hâle gelmiştir.

Bloomberg'in değerlendirmesine göre, askeri güç taktik başarılar sağlayabilir; ancak sağlam bir strateji, rakibi doğru tanıma ve hedeflerle araçlar arasında denge kurulmadığı sürece kalıcı bir zafer elde etmek mümkün değildir.

Kırk günlük savaş, İran'ın en büyük avantajının yalnızca füze kapasitesi veya askeri gücü olmadığını; stratejik düşünme yeteneği, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi, ulusal bütünlüğünü koruması ve kriz yönetimindeki başarısı olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Washington, İran'ın jeopolitik gerçeklerini, stratejik kapasitesini ve karar alma mantığını göz ardı etmeye devam ettiği sürece, geçmişteki aynı stratejik hataları tekrarlama riskiyle karşı karşıya kalacaktır.