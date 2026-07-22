İran Ordusu: Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini İHA'larla vurduk

İran Ordusu, bu sabahın erken saatlerinden itibaren başlatılan yeni İHA saldırıları kapsamında Saika Operasyonu'nun 22. aşamasını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, Ürdün'deki El-Ezrak Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait konaklama ve sosyal tesisler ile ekipman deposunun insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca İran Ordusu, operasyonun devamında İran yapımı Arash kamikaze İHA'larının Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait büyük ekipman depoları, lojistik hangarlar ile ağır askeri uçakların bakım ve muhafaza hangarlarını hedef aldığını duyurdu.