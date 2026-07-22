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22 Tem 2026 12:57

İran Ordusu: Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini İHA'larla vurduk

İran Ordusu: Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini İHA'larla vurduk

İran Ordusu, Saika Operasyonu'nun 22. aşaması kapsamında Ürdün'deki El-Ezrak ve Bahreyn'deki Şeyh İsa üslerinde bulunan ABD ordusuna ait konaklama tesisleri, ekipman depoları ve uçak bakım hangarlarının kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

İran Ordusu, bu sabahın erken saatlerinden itibaren başlatılan yeni İHA saldırıları kapsamında Saika Operasyonu'nun 22. aşamasını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, Ürdün'deki El-Ezrak Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait konaklama ve sosyal tesisler ile ekipman deposunun insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca İran Ordusu, operasyonun devamında İran yapımı Arash kamikaze İHA'larının Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait büyük ekipman depoları, lojistik hangarlar ile ağır askeri uçakların bakım ve muhafaza hangarlarını hedef aldığını duyurdu.

News ID 1937633

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